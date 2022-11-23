الأربعاء 23 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم 2022

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022
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نستعرض مواعيد مباريات اليوم الرابع بكأس العالم 2022 بقطر، حيث سيكون العالم على موعد لحساب المجموعتين الخامسة والسادسة بالمونديال، لتقام 4 مباريات على غرار اليوم الثالث وباقي أيام دور المجموعات.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء فى كأس العالم 2022

ويلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة (الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة)، وذلك لحساب المجموعة السادسة من المونديال.

وفي المواجهة الثانية سيلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره الياباني في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة (الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة)، وذلك لحساب المجموعة الخامسة من المونديال.

في المواجهة الثالثة، يلتقي منتخب إسبانيا ضد منتخب كوستاريكا لحساب المجموعة الخامسة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة (السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

وفي ختام مباريات اليوم، يواجه منتخب بلجيكا نظيره الكندي لحساب المجموعة السادسة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة).

موعد مباراة المغرب وكرواتيا فى كأس العالم والقنوات الناقلة والمعلقين

وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي  الساعة 12 بتوقيت القاهرة.

وستنقل المباراة على قناة الكأس اكسترا 1 + 2 وسيعلق عليها خالد الحدي وسمير المعيرفي، كما ستنقل على بي إن ماكس 1 وبي إن سبورت المفتوحة وسيعلق عليها جواد بدة، كما ستنقل على الكأس 1 وسيعلق عليها خالد الحدي، كما ستنقل على بي إن 4K وسيعلق عليها جواد بده.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

مواعيد مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم 2022 بعد مباراتي قطر والسعودية

موعد مباراة ألمانيا واليابان فى كأس العالم والقنوات الناقلة والمعلقين

وسيلعب المنتخب الألماني أمام نظيره الياباني،الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة

وستنقل المباراة على قناة الكأس اكسترا 1 + 2 وسيعلق عليها خليل البلوشي وهيكل الصغير، كما ستنقل على قناة بي إن ماكس 2 وبي إن 4Kوسيعلق عليها رؤوف خليف.

موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا والقنوات الناقلة والمعلقين

كما سيواجه المنتخب الإسباني نظيره الكوستاريكي، الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة

وستنقل المباراة على قناة الكأس اكسترا 1 + 2 وسيعلق عليها أحمد الطيب وسمير اليعقوبي، كما ستنقل على قناة بي إن ماكس 1 وبي إن 4K وسيعلق عليها علي محمد علي.

موعد مباراة بلجيكا وكندا والقنوات الناقلة والمعلقين

وسيواجه المنتخب البلحيكي نظيره الكندي، الساعة الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة

وستنقل المباراة على قناة الكأس اكسترا 1 + 2 وسيعلق عليها مشاري القرني ومنتصر الأزهري، كما ستنقل على قناة بي إن ماكس 2 وبي إن 4K وسيعلق عليها محمد بركات.

مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم كأس العالم موعد مباراة المغرب وكرواتيا موعد مباراة ألمانيا واليابان موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا موعد مباراة بلجيكا وكندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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