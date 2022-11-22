تكليف علي البطة برئاسة قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة المنصورة

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الثلاثاْء، قرارًا بتكليف الدكتور علي محمود علي البطة، الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة؛ للقيام بعمل رئيس القسم.

وحصل الدكتور علي البطة، على ليسانس أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة من كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة عام “2002- 2003”، بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان ترتيبه الأول على الجمهورية، وكرمته العديد من الجهات في عيد العلم بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى تكريمه من الدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، وحصل على جائزة الخرافي الكويتية المالية للتميز العلمي على مدار أربع سنوات.

وعُين “البطة” معيدًا بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط 2004، وبدأ مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في العقيدة والفلسفة وعين مدرسا مساعدًا بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة 2009م، وكان عنوان رسالته (فلسفة العلم ودورها في خدمة العقيدة).

واستكمل مشوار البحث العلمي، وحصل على درجة العالمية الدكتوراه في العقيدة والفلسفة، وعين مدرسًا بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة عام 2014، وعنوان رسالته (جهود الشيخ إبراهيم الدسوقي في التصوف)، ثم رُقي إلى درجة أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة في يناير 2022، ثم صدر قرار بتكليفه للقيام بعمل رئيس للقسم من فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

وين رئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة عميدًا لمعهد إعداد محفظي القرآن الكريم بأوقاف الدقهلية عام 2022م، وله عديد من البحوث العلمية، منها: بحث بعنوان: (مباحث الوجود والماهية وأبعادها الفكرية: دراسة تحليلية مقارنة في الفكر الإسلامي)، و(وسطية التفكير في الدراسات الفلسفية) و(الإعجاز المنطقي في القرآن الكريم دراسة تحليلية لبعض الحجج المنطقية في القرآن الكريم)، و(مناهج الفهم الصحيح للتراث الفلسفي الإسلامي) وغيرها.

وإلى جانب ذلك، أشرف “البطة” على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقام بالتدريس وإعطاء دورات للأئمة بالمراكز الثقافية بوزارة الأوقاف منذ عام 2015 حتى الآن، وحصل على دورات نظم التعليم والجودة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالقاهرة، وحصل على منحة تعلم اللغة الألمانية في مركز اللغات بمشيخة الأزهر بالقاهرة، لمدة عامين.