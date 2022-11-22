كأس العالم.. أستراليا تباغت فرنسا وتتقدم بهدف مبكر

تقدم منتخب أستراليا مبكرًا على نظيره منتخب فرنسا، في اللقاء المقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لمسابقة كأس العالم.

هدف التقدم أحرزه كريج جودوين في الدقيقة 9 بعد عرضية أكملها بنجاح في مرمى هيوجو لوريس.

موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة فرنسا وأستراليا في كأس العالم 2022، فتُقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة للمسابقة.

تشكيل منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022 فشهد تواجد ثنائية دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتيه في قلب الدفاع، فيما يتمركز أوليفييه جيرو في قلب الهجوم رفقة كيليان مبابي.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي - أوليفييه جيرو

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم "قطر 2022" رفقة منتخبات تونس وأستراليا والدنمارك.

وكان منتخب تونس قد فرض التعادل على نظيره الأسترالي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم "قطر 2022".

ويغيب عن منتخب فرنسا في بطولة كأس العالم "قطر 2022" كريم بنزيما أفضل لاعب في العالم، نجولو كانتي، بول بوجبا، مايك ماينان، وكريستوفر نكونكو بسبب الإصابة.

ولم يتم استدعاء أي لاعب آخر بدلًا من المصاب كريم بنزيما في قائمة منتخب فرنسا المُشاركة في كأس العالم "قطر 2022".

يُذكر أن منتخب فرنسا تُوج بطلًا لكأس العالم 2018 على حساب كرواتيا في المباراة النهائية.