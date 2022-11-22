فيلم «أمنية واحدة لعينة» يحصل على تنويه خاص بمسابقة الأفلام القصيرة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن حصول فيلم “أمنية واحدة لعينة”، المشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، على تنويه خاص.

فيلم “أمنية واحدة لعينة” عرض لأول مرة عالميًا، ضمن فعاليات المهرجان، وهو من إخرج بيوتر جاسينسكي، وإنتاج التشيك، ومدته 14 دقيقة.

قصة الفيلم تدور حول بيتر شاب من ذوي الإعاقة، يعيش مع والده، الذي يبالغ في حمايته، يحاول بيتر إثبات رجولته عبر مقابلة فتاة تعرف عليها من خلال الإنترنت.

ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، يترأسها المخرج الإيطالي مايكلأنجلو فرامارتينو ويشارك في عضويتها السيناريست المصري أحمد عامر، والممثلة التونسية الفرنسية ريم تركي.

وتمنح لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الجوائز التالية: جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وانطلقت الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني، وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبوذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقديرًا خاصًا من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

وشارك في الدورة الـ44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلمًا من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلمًا، و18 فيلمًا قصيرًا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلمًا، مقابل 57 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

