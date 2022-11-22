الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طبيب وإصابة 3 من أفراد أسرته إثر انقلاب سيارة غرب أسيوط

حادث مروري
حادث مروري
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لقي طبيب مصرعه وأصيب 3 آخرون من أفراد أسرته إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز الغنايم في محافظة أسيوط.

وعلى الفور انتقل لرجال الأمن لمكان الحادث، وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة، وجاري توفير الرعاية الطبية للمصابين. 

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مامور مركز شرطة الغنايم بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز الغنايم وأنباء عن وجود حالة وفاة ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة «محمد ف أ، طبيب»، وإصابة 3 آخرين من أفراد أسرته وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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