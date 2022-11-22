يتفوق عليها.. خليل زعرور: «القاهرة السينمائى» لا يختلف عن المهرجانات الأوروبية

عبر المخرج اللبناني خليل زعرور، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 بفيلمه "الطيور غادرت بيروت".

قصة الفيلم

وأكد خلال تصريحات لـ"دي إم سي"، أن الفيلم تسجيلي ويتناول قصة ضحية من ضحايا مرفق بيروت، ويشارك الفيلم ضمن المسابقة القصيرة بالمهرجان.

وأوضح أنها المرة الأولى لمشاركته في المهرجان، مؤكدًا أن الأفلام التي تشارك فيه رائعة جدًا سواء كانت قصيرة أو طويلة والجمهور رائع، والتفاعل وتنظيم المهرجان رائع.

وعن مشاركة لبنان رغم الصعوبات الموجودة بها، قال: "صرنا متعودين على الظروف الصعبة والتي نعمل فيها أكثر وننتج أكثر، وإن شاء الله العام المقبل يكون خيرًا على الوطن العربي".

وأكد أن مجرد مشاركته في المهرجان تمثل سعادة له، خاصة في مهرجان دولي بكل معنى الكلمة، شاركت في مهرجانات أوروبية وأمريكا الشمالية نفس النسخة ويمكن أعلى، ومشكورون على الأفلام وجهودهم فيها.