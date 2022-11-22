شكرى: مصر واليونان وقعتا اتفاقًا مشتركًا حول البحث والإنقاذ البحرى

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن توقيع مصر واليونان على اتفاق البحث والإنقاذ البحري يعكس الرغبة في تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية لتوفير فرص عمل للمصريين في اليونان في عدة قطاعات على رأسها الزراعة، لافتا إلى وجود توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ورغبة في تنمية العلاقات والتنسيق الوثيق.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني، أن العلاقات بين مصر واليونان متميزة، مشيرًا إلى أن مباحثات وفدي البلدين ناقشت الأوضاع الإقليمية والأزمة الأوكرانية، كما أكدت وجود رغبة واستقرار وأمن في منطقة شرق المتوسط.

وأكد شكري أنه عقد جلسة مباحثات مغلقة مع نظيره اليوناني، مشددًا على توافق الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بين الجانبين.