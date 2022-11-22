الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 95 محضرًا وغلق وتشميع منشأتين فى حملات بالإسكندرية

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار.

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وفي السياق، شن حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مـدني حملة مكبرة لمراقبة الأسعار بالمحلات والأسواق العشوائية والصيدليات استهدفت الحملة منطقتي فيكتوريا والسيوف، شارع الجلاء، شارع جميلة بوحريد وأسفرت الحملة عن تحرير 41 محضرا متنوعا وتحصيل 12 ألف جنيه غرامات فورية وتحرير8 إنذارات.

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة للتفتيش على المنشأت التجارية شملت الحملة منطقة السيوف شماعة وشارع أديب معقد وأرض نوفل وأسفرت عن 24 محضرا متنوعا وتحرير 10 إنذارات وفرض غرامات فورية تقدر بـ8آلاف جنيه.

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وقام حي الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي، حملة لمراقبة الأسعار بالأسواق والمحال التجارية استهدفت الحملة شارع السيد محمد كريم، وسوق محمود فهمي النقراشي، ومسجد القاضي وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع منشأتين وتحرير 12 محضرا متنوعا.

وواصل حي المنتزه ثان برئاسة هدى أبوكليلة بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المتلاعبين بالأسعار بشارع محمد عطية منطقة المندرة قبلي، وأسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا.

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تحرير 95 محضر غلق وتشميع منشأتين الإسكندرية الأجهزة التنفيذية مراقبة الأسعار حملة مكبرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

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