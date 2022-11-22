صالح الشهرى بعد الفوز التاريخى على الأرجنتين: لم نتأهل بعد

أعرب صالح الشهري، مهاجم المنتخب السعودي، عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخب بلاده على منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وقلب المنتخب السعودي تأخره بهدف أمام نظيره الأرجنتيني في الشوط الأول إلى انتصار بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وقال الشهري في تصريحات عقب المباراة: “كنا واثقين في أنفسنا قبل المباراة، وكنا نتحدث سويًا وأخبرنا بعضنا البعض أننا على قدر التحدي، واستطعنا إثبات ذلك خلال المباراة، والله كرمنا بالفوز”.

وأضاف: “كمهاجم أود التسجيل في كل مباراة، مثلي مثل كل المهاجمين ولكن إذا وضع المهاجم إمكانياته جميعها لتحقيق هدف محدد فإنه لا يوجد شيء مستحيل”.

وأنهى: “لم نحقق التأهل بعد، انتصرنا في مباراة واحدة وما زال لدينا مباراتان للتأهل للدور المقبل؛ هدفنا هو التأهل لدور الـ16، اليوم سنفرح ومن الغد نبدأ العمل للمباراتين المقبلتين، لكن في رأيي نستحق التأهل بعد ما قدمناه في مباراة اليوم".