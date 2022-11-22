الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط مسن من عقار في الوايلي

جريدة الدستور
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أمرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم، تشريح جثة مسن لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار خلال إصلاح الدش، لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط مسن من أعلى عقار، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة “ن.ع” في العقد السادس من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كشفت التحريات أن المتوفي خلال قيامه بإصلاح الدش أعلى العقار اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه، وتم تحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

نيابة الوايلي الجزئية مسن جثة سقوط الصفة التشريحية

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