الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين ببنى سويف

جريدة الدستور
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أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي الشرقي أمام مصنع أسمنت بمحافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى ربع نقل أمام مصنع أسمنت تيتال بالقرب من الطريق الصحراوي الشرقي نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم الدفع بسيارتي إسعاف، وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كسور وجروح متفرقة بالجسم حادث تصادم سيارة ملاكي محافظة بني سويف

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