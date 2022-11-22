بكين تعيد قيود كورونا لدخول الأماكن العامة والفنادق والمراكز التجارية

أعلنت الصين، الثلاثاء، عن إعادة قيود فيروس كورونا في البلاد، وذلك لدخول الأماكن العامة والفنادق والمراكز التجارية.

وكانت قد أبلغت الصين عن حالتي وفاة جديدتين بسبب فيروس كورونا Covid- 19 أمس، وكلاهما من كبار السن في ببكين، حيث استمر العديد من المدن الكبرى في فرض قيود صارمة على الفيروسات، على الرغم من التخفيف الذي تم الترويج له مؤخرًا وفق "رويترز".

وفي آخر اقتصاد رئيسي متمسك بسياسة عدم وجود فيروس كورونا، واصلت السلطات الصينية فرض عمليات إغلاق مفاجئة واختبارات جماعية وحجر صحي مطول استجابةً لتفشي المرض.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة المركزية هذا الشهر عن أهم تخفيف للإجراءات حتى الآن، إلا أن السلطات في العديد من المناطق التزمت بالقيود المتشددة مع ارتفاع عدد الحالات الجديدة.

وقالت السلطات المحلية إن وفيات الأمس شملت امرأة تبلغ من العمر 91 عامًا، لها تاريخ من السكتة الدماغية ومرض ألزهايمر، ورجلًا يبلغ من العمر 88 عامًا، لديه تاريخ من السرطان والتهاب الشعب الهوائية والسكتة الدماغية.

أول حالة وفاة بكورونا منذ مايو الماضي



أعلنت بكين. يوم الأحد الماضي، عن أول حالة وفاة بكورونا في الصين منذ مايو، لرجل يبلغ من العمر 87 عامًا ساءت حالته الخفيفة بعد إصابته بعدوى بكتيرية.

كما قفزت الحالات الجديدة في العاصمة إلى 962 أمس من 621 في اليوم السابق، حيث حافظت السلطات على خليط من القيود في محاولة لإخماد التفجيرات الناشئة.

كما أنه ما يقرب من 600 منطقة من المدينة حاليًا "شديدة الخطورة"، وهو التصنيف الذي يتطلب عادةً من السكان عزلهم لعدة أيام في وحداتهم السكنية أو الانتقال إلى مرافق الحجر الصحي الحكومية.

وفي بعض الأحياء، صدرت أوامر للمدارس بنقل الدروس عبر الإنترنت وطُلب من موظفي المكاتب العمل من المنزل.

وتم فرض قيود متشددة أيضًا في مدن بما في ذلك المركز الصناعي الجنوبي لمدينة قوانجتشو- حيث ظهرت عشرات الآلاف من الحالات الجديدة في الأسبوع الماضي- وشمال شيجياتشوانج، حيث أمر المسئولون السكان في ست مناطق بالخضوع لاختبارات جماعية.