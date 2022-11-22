الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

معلق مباراة السعودية والأرجنتين مونديال قطر 2022

كأس العالم 2022
كأس العالم 2022
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يبحث الملايين عن معلق مباراة السعودية والأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولى في النسخة الـ 22 من بطولة كأس العالم قطر 2022 عبر شاشة قناة بي إن سبورت القطرية والتي تذاع اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 والمقامة في دولة قطر على 8 ملاعب تم اختيارهم بعناية فائقة لتتناسب مع المحفل الرياضي.

معلق مباراة السعودية والأرجنتين مونديال قطر 2022

أعلنت مجموعة قنوات bein sport  القطرية عن المعلق الرياضي الذي سيتولى التعليق على المباراة التي تقام اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجاري وهو المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروسي والذي علق على الكثير من البطولات العالمية على رأسهم نهائي الدوري الأوروبي عام 2019 ونهائي كوبا لبيترتادورس عام 2022 ونهائي الدوري الأوروبي 2021.

يذكر أن مونديال قطر 2022 تم افتتاحه يوم الأحد الماضي  20 نوفمبر حيث أقامت الدولة المستضيفة قطر احتفالا عالميا حضره العديد من رؤساء وملوك الدول على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أقيم قبل مباراة منتخب قطر والإكوادور.

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موعد مباراة السعودية والأرجنتين كأس العالم 2022

وتقام مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأرجنتيني اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 على ملعب لوسيل في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة والأردن وجنوب إفريقيا والساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الثانية بتوقيت دبي.

وكان قد تواجه الفريقين مرة واحدة في لقاء رسمي في أكتوبر 1992 من منافسات كأس القارات وانتهى بفوز الأرجنتين 3 - 1 أحرز أهداف المنتخب الأرجنتيني ليوناردو رودريجيز و كلاويو كانتجيا وديجو سيميوني فيما سجل الهدف السعودي سعيد العويران. 

وتعد النسخة الحالية من البطولة هي النسخة الوحيدة التي تقام في دولة عربية على مدار تاريخيها حيث تنتهي البطولة في يوم 18 ديسمبر المقبل.

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تشكيل المنتخب السعودي في مواجهة الأرجنتين 

زاد البحث عن معلق مباراة السعودية والأرجنتين والتشكيل الرسمي الذي سيواجه به المنتخب السعودي منتخب الأرجنتين وهو كالتالي:-

  • حراسة المرمي : محمد العويس.
  • خط الدفاع: ياسر الشهراني وعبد الإله العمري وعلي البايهي وسعود عبد الحميد.
  • خط الوسط : محمد كنو وسلمان الفرج وعبد الإله المالكي.
  • خط الهجوم: سالم الدوسري وصالح الشهري وفراس البريكان.

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