الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

غدا.. افتتاح معرض «آخر النهار» للفنان ياسر جاد بقاعة الباب

معرض آخر النهار
معرض "آخر النهار"
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تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة؛ يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا للفنان ياسر جاد بعنوان "آخر النهار" وذلك في تمام الساعة السابعة مساء غد الأربعاء 23 نوفمبر الجاري، بقاعة الباب / سليم ساحة متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

حول تجربة الفنان؛ ذكر الدكتور خالد سرور: "يهتم الفنان ياسر جاد عبر تجربته أن لا تنفصل لوحاته عن ذاته الإنسانية، وكونه مصور ذكي وموهوب فهو ينهل من مخزونه البصري بوعي واحترافية ليطوع موضوعاته لكل ما يطرأ على تجربته من متغيرات في التقنيات أو الخامة أو طريقة التعبير في سياق شغفه المتأصل بالتجريب في المعالجات التصويرية التي يطرحها للمتلقي .. تجربة شديدة التأثر بالبُعد الإنساني وتنحاز لوقع علاقات الضوء والظلال التي تخدم فكرة تمتع الصورة النهائية بقدر مثير للفضول والتأمل والتساؤل.. تجربة شديدة التعلق بالهوية والثقافة الشعبية.. مستمرة في التوهج معرض بعد آخر".

وفي تقديمه للعرض كتب الفنان ياسر جاد: "أتت تلك التجربة "آخر النهار" ملزمة لي بدرجة من الجدية والإلتزام النسبي عن غيرها من التجارب، وإن كنت أقدم فيها معالجات مختلفة من حيث التقنية والخامة إلا أنني فضلت التركيز على تلك الجملة التصويرية من خلال الوسائط الزيتية وأن أقدمها على سطوح تشبه سطوح المدرسة القديمة والتي تبدأ معها اللوحة من معالجة القماش وصولا إلى محاولات تطبيق أسس التصميم للمشهد حسب وجهة نظري ووصولاً إلى المعالجات التقنية من خطوط وأسلوب وملامس وغيرها، تلك الحالة التي أجدها منحتني تلك المساحة من التجريب الذي انعكس على الملامس دون اللجوء إلى عجائن في أرضية العمل وهو ما كنت ألجأ إليه في السابق".

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معرض اخر النهار ياسر جاد متحف الفن المصري الأوبرا قطاع الفنون التشكيلية الدكتورة نيفين الكيلاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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