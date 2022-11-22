محافظ أسوان يكلف باستمرار جولات المتابعة لمشروعات «حياة كريمة»

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة، باستمرار الجولات الميدانية لتفقد مستويات الأداء بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

وجاء ذلك فى إطار حرص محافظ أسوان على دفع معدلات الإنجاز والمتابعة المستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كرمية ).

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفي مدير وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، على القيام بجولة ميدانية لقرية إقليت بمركز كوم أمبو، والتي يتبعها 32 قرية فرعية وتابع بإجمالى 52 ألف نسمة.

وأوضح مدير وحدة حياة كريمة، أنه تم تفقد مشروع إحلال وتجديد كوبرى فطيرة بنسبة 100 % ليساهم فى استيعاب وتيسير حركة المركبات ونقل المواطنين والمزارعين بين شرق القرية وغربها، بجانب تفقد مشروع إحلال وتجديد مكتب بريد فطيرة بنسبة 100%، وأيضاً مشروع إنشاء نقطة الإسعاف، وإنشاء المجمع الخدمى بنسبة 95% لكل منهما.

ولفت إلى تفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة المبنى الإدارى لمركز شباب عرب كيما بنسبة 90%، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بفطيرة بنسبة 80 %، علاوة على مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بنسبة 75 %، ومشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بطاقة 34 ألف م3 /يوم ونسبة تنفيذ 70 % ، فضلاً عن تفقد أعمال إنشاء العمارات السكنية ضمن مشروع سكن كريم بعرب كيما، ومشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة بفطيرة بنسبة 65% لكل مشروع.

وأشار المهندس ناجح مصطفى، إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم نقل تعليمات محافظ أسوان بضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الاهتمام بأعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100%، بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

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