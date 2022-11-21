ويلز تخطف التعادل من أمريكا فى بداية مشوار الفريقين بكأس العالم

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة أمريكا وويلز، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وبهذه النتيجة تحصل كل منتخب على نقطة وحيدة في وصافة المجموعة الثانية، والتي تضم إنجلترا وإيران، وذلك خلف إنجلترا التي اكتسحت إيران بسداسية عصر اليوم.

الشوط الأول

منتخب أمريكا كان الأكثر استحواذًا على مجريات اللعب والأكثر خطورة طيلة الشوط، بينما اكتفى منتخب ويلز بمحاولات متواضعة على فترات وسط تراجع كبير من لاعبيه.

بدأ رفاق كريستيان بوليسيتش خطورتهم مبكرًا في الدقيقة 8 بعرضية كانت دفاعات ويلز تكلف مرماها بهدف لكن هينيساي حارس مرمى ويلز تصدى لها.

وفي الدقيقة 9 تصدى قائم ويلز لرأسية مهاجم أمريكا سارجنت وذهبت إلى ضربة مرمى.

وأحرز تيموثي وياه هدف التقدم لصالح أمريكا في الدقيقة 35 من هجمة مرتدة منظمة، بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كريستيان بوليسيتش.



الشوط الثاني

على عكس سابقه سيطرت ويلز بالطول والعرض على مجريات الشوط الثاني في محاولة لمعادلة النتيجة، وهدد بن دافيز مرمى تيرنر في الدقيقة 63 برأسية رائعة داخل منطقة الجزاء لكن الأخير تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 65 سدد مور رأسية قوية فوق مرمى تيرنر، قبل أن يتحصل جاريث بيل على ركلة جزاء في الدقيقة 80.

تشكيل ويلز أمام أمريكا في كأس العالم

أما عن تشكيل ويلز أمام أمريكا في كأس العالم، فشهد تواجد جاريث بيل مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي، إضافة لـ آيرون رامسي متوسط ميدان نيس الفرنسي، فيما يحرس واين هينيساي المرمى

وجاء تشكيل ويلز أمام أمريكا في كأس العالم كالآتي:-

في حراسة المرمى: واين هينيساي

خط الدفاع: بين ديفيز- جو رادون- ناثان ميفام

خط الوسط: روبرتس- إيثان أمبادو- إيرون رامسي- ويلسون - نيكو ويليامز

خط الهجوم: جاريث بيل- دانيال جيمس.

تشكيل أمريكا أمام ويلز في كأس العالم

وضم تشكيل أمريكا أمام ويلز في كأس العالم كلا من:

حراسة المرمى: مات تيرنر

خط الدفاع: سيرجنيو ديست، ووكر زيمرمان، أنتوني روبنسون، تيم ريام

خط الوسط: وستون مكيني، يونس موسى، تايلر آدامز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش، تيموثي وياه، جوش سارجنت.