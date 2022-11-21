الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تنفي صحة تقارير عن بحث «أوبك بلاس» في زيادة الإنتاج

أوبك بلاس
أوبك بلاس
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نفت السعودية، الإثنين، صحة تقارير أفادت بأن تحالف "أوبك لاس" يبحث في زيادة الإنتاج خلال اجتماعه المقبل، مشدّدة على أن التخفيض الذي تقرر الشهر الماضي سيستمر حتى نهاية العام 2023.

 

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أوردت في وقت سابق الإثنين، أن السعودية التي تقود مع روسيا تحالف أوبك بلاس وأعضاء آخرين يبحثون في "زيادة للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا".

 

لكن وكالة الأنباء السعودية الرسمية أوردت مساء الإثنين أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان "نفى بشكل قاطع" التقارير الأخيرة.

 

ونقلت الوكالة السعودية عن الوزير السعودي قوله إنه "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك بلاس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها".

 

وتعقد أوبك بلاس اجتماعها المقبل في الرابع من ديسمبر.

 

ومن شأن زيادة الإنتاج أن تعوّض جزئيا خفضا بمقدار مليوني برميل يوميا أعلنه التكتل في أكتوبر.

 

وأججت تلك الخطوة التوترات بين الرياض وواشنطن، حليفتها التقليدية التي وصفت الأمر بأنه "وقوف إلى جانب روسيا" في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

 

والإثنين تراجعت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير، على خلفية توقعات بتراجع الطلب الصيني.

 

ويدافع مسؤولون سعوديون بشراسة عن قرار خفض الإنتاج الأخير الذي انتقدته واشنطن بشدة، ويشددون على أن الخطوة أملتها ظروف السوق ويمكن أن تتغير في حال تغيّرت السوق.

 

والإثنين جدّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان  تأكيد هذا الموقف.

 

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن "الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك + سيستمر حتى نهاية عام 2023، وإذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

 

السعودية أوبك بلاس زيادة الإنتاج نفي وزير الطاقة السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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