الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

التنشيط السياحي بالإسكندرية: المعارض الدولية توثيق للمدينة الكوزموبوليتانية

الهيئة المصرية لتنشيط
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
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بلوحات فنية مزجت بين الحرب والفنية، لتوثق تاريخ إحياء مرور 80 عاما على الحرب العالمية الثانية، (1941 ـ 1946) شاهدة على هذه الحرب، افتتح معرض فناني بولندا المجندين في مصر  بأعمال فنية لـ 3 فنانين بولنديون في متحف الفنون الجميلة.

وحرصت الهيئة المصرية للتنشيط السياحي على المشاركة في المعرض الفني، حيث قالت الدكتورة أمل العرجاوي، مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، إن معرض فناني بولندا المجندين في مصر والذي يعكس التعاون والعلاقة الوثيقة بين كلا الدولتين المصرية البولندية والتي وضعت لها أطر رسمية من خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيرة البولندي أندجيه دودا في مايو 2022، بقصر الاتحادية.

وتابعت أن مثل هذه المعارض الفنية هي سبيل رئيسي للتنشيط والترويج السياحي للمدينة الكوزموبوليتانية وتكرار اسم الإسكندرية خارجيا، علاوة على توثيق فترات هامة في تاريخها من خلال تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية على ارضها.

وأضافت، أن المعرض البولندي له قيمة فنية كبيرة فهو يلقي الضوء على أعمال فنية كانت مجهولة تماما لثلاثة فنانين بولنديين مجندين فى الحرب العالمية الثانية، وكيف استطاعوا بالفن توثيق أحياء الإسكندرية فى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

والتقت مدير مكتب التنشيط السياحي بالإسكندرية بالسفير مايكل لابندا، سفير جمهورية بولندا في مصر، وياروسلوف سيلين النائب الأول لوزير الثقافة والتراث الوطني لبولندا، والترحيب بهما في بلدهم الثاني واهدائهم برديات و أحدث مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة

وواصلت أن الهيئة حرصت على المشاركة في المعرض البولندي بمتحف الفنون الجميلة، من قبل اخصائيوا السياحة بالهيئة، وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية و محافظات مصر المختلفة لتكون هدية تذكارية لهم من عروس البحر المتوسط.

الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية
الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالاسكندرية معرض جنود بولندا متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية سفارة بولندا الحرب العالمية الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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