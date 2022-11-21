انفجار مصنع للمواد الكيميائية شمال الصين يثير الذعر بين المواطنين

وقع انفجار في مصنع للمواد الكيميائية شمال الصين، اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنت وسيلة إعلام رسمية لم تشر الى خسائر بشرية حتى الآن بل إلى أضرار مادية في المباني المجاورة.

ووقع الحادث في تايوان عاصمة مقاطعة شانشي، وفقًا لما نقلته صحيفة داهيباو الإقليمية الرسمية عن السلطات.

وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلع حريق في الموقع الصناعي وتصاعدت سحابة من الدخان الرمادي الكثيف في السماء.

وأظهرت صور أخرى مساكن مدمرة وتناثر زجاج على الأرض، ووسط حالة من الذعر للمواطنين الذين فروا من مبان أو إطارات نوافذ سقطت أسفل المباني بسبب قوة الانفجار.

ونقلت الصحيفة عن السلطات على موقع ويبو الاجتماعي، "تم إرسال فرق إلى مكان الحادث وإخماد الحريق ولم يعرف بعد عدد الضحايا".

وفقا للسكان ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الانفجار وقع قرابة الساعة 17,25 (09,25 ت غ) وأصيب اشخاص بتناثر الزجاج.

وكتبت صحيفة داهيباو أن المصنع المعروف بجيانغيانغ قد تعرض لانفجار في سبتمبر 2021.

تقع حوادث صناعية بانتظام في الصين غالبا بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة.

في مارس 2019 تسبب انفجار مصنع كيميائي في مدينة يانتشنغ الواقعة على بعد 260 كيلومترًا شمال شنغهاي في مقتل 78 شخصًا، وتدمير منازل على عدة كيلومترات.

لكن أحد أخطر الحوادث الصناعية هو الذي وقع في عام 2015 في تيانجين (شمال)، فقد أدى انفجار ضخم في مستودع للمواد الكيميائية إلى مقتل ما لا يقل عن 165 شخصًا في هذه المدينة الساحلية الكبيرة الواقعة على بعد 120 كيلومترًا جنوب شرق بكين.