أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 22-11-2022

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022 ارتفاع جديد داخل محلات الصاغة وورش التصنيع، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 نحو 1300 جنيه كأعلى سعر في تاريخ سوق المعدن النفيس في مصر وذلك بالتزامن مع تراجع البورصة العالمية بفعل اضطر الدولار الأمريكي، وذلك في ترقب لاجتماع الفيدرالي الأمريكي الخميس المقبل لتحديد مصير أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022

زادت أسعار تداول المعدن الأصفر في مصر بقيمة 9 جنيهات وذلك في جلسة افتتاح التداول منتصف الأسبوع، بينما تراجعت أوقية الذهب في الأسواق العالمية بقيمة 10 دولارات ليسجل عند 1740 دولار.

والارتفاعات الجنونية لأسعار تداول الذهب أدت إلى زيادة تباطؤ حركة المبيعات، وذلك بفعل تراجع القدر الشرائية للمواطنين في ظل زيادة معدلات التضخم.

ويستعرض «الدستور» في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022 في محلات الصاغة المصرية:

سعر جرام الذهب عيار 24

البيع 1485.75 جنيه.

الشراء 1480 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22

البيع 1362 جنيه.

الشراء 1356.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21

البيع 1300 جنيه.

الشراء 1295 جنيهًا.

بمعدل صعود وصل إلى 4 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18

البيع 1114.25 جنيه.

الشراء 1110 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 3.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14

البيع 866.75 جنيه.

الشراء 863.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12

البيع 742.75 جنيه.

الشراء 740 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9

البيع 557.25 جنيه.

الشراء 555 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 1.75 نقطة.

سعر جنيه الذهب

البيع 10400 جنيه.

الشراء 11440 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 32 نقطة.

سعر أونصة الذهب اليوم

البيع 1735$.

الشراء 1734$.

بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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