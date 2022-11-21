تصدرت النجمة نسرين طافش محركات البحث وتريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد تداول أخبار حول طلاقها من زوجها خلال الساعات الماضية.

طلاق نسرين طافش بعد 5 أشهر من زواجها

وحسم طبيب الأسنان والمعالج بالطاقة شريف شرقاوي زوج الفنانة نسرين طافش الجدل المثار بين الجمهور والذي استمر لفترة طويلة بعد أن حذف الثنائي الصور التي تجمعهما من حساباتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد زوج نسرين طافش خبر انفصالهما رسميا من خلال التعليقات وردا على أحد الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” وكتب: "تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام".

آخر ظهور لنسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي

وكان آخر ظهور للثنائي، في يوليو الماضي، حيث شاركت نسرين طافش، جمهورها مقطع فيديو لها من الفيوم على أنغام أغنية “paradise”، خلال عطلتها الصيفية برفقة زوجها.

وعلقت نسرين على الفيديو، قائلة: "السعادة تكمن في الأشياء البسيطة، والتفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام وتناغم، الطبيعة جنة الله على الأرض، نعمة عظيمة وشفاء للروح، حبيت شارك معاكون أنا وزوجي حبيبي وشريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة".