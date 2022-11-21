الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الفقي» يتفقد أعمال تغطية الترع بمركزي سوهاج وأخميم

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
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تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، عددًا من الترع المقرر تغطيتها بنطاق مركزي سوهاج وأخميم، يرافقه المهندس مجدي  إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة، ومسئولي مجلسي مدينة سوهاج، وأخميم.

واستهل المحافظ جولته بتفقد ترعة "قلفاو" بمركز سوهاج، والتي سيتم تغطية مسافة 200 متر منها، بتكلفة 18 مليون جنيه، واستغلال المنطقة المغطاة لإنشاء موقف للسيارات.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تغطية ترعة أخميم الغربية بناحية قرية "نيدة" والتي سيتم تغطية 700 متر منها، بتكلفة 28 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأوضح وكيل وزارة الري أن جميع الاعتمادات المالية لتغطية الترعتين تم توفيرها عن طريق المحافظة، من خلال خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية تقوم حاليا بأعمال الطرح تمهيدا للبدء في التنفيذ قريبا .

فيما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال جولته الميدانية بمركز سوهاج بتفقد رصف طريق بر أيسر ترعة نجع حمادي، وذلك عقب انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من أعمال الرصف بنسبة 100%، بحضور " المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، ومسئولي مجلس ومدينة سوهاج ".

وتفقد المحافظ الطريق من بدايته في المسافة من كمين السوهاجية وحتى الثلاث كباري، بطول 5 كيلو متر، وعرض 15 مترا، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لأعمال الرصف 20 مليون جنيه، وذلك عقب رفع كفاءة المرافق بالطريق، ووجه المحافظ بالمتابعة الدورية للطريق ووضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة .

كما تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بدء أعمال مشروع إنشاء " محطة الغربلة " بحي الكوثر، على مساحة 21 ألف متر مربع، بتكلفة 195 مليون جنيه، بالتعاون بين المحافظة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة القومية للإنتاج الحربي .

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع الذي يعد إضافة قوية للمنظومة الزراعية بالمحافظة، وخدمة المزارعين من أبناء المحافظة ومحافظات جنوب الصعيد، حيث تصل سعتها التخزينية إلى 25 ألف طن، موجها بالمتابعة المستمرة للمشروع، والالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقرر للانتهاء منه في التوقيتات المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع مراعاة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية .  

ومن جانبه، قال علي لطفي، رئيس حي الكوثر، إنه تم البدء في الأعمال عن طريق الشركة المنفذة الشهر الماضي، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر للموقع، وجارى أعمال الإحلال والتشوين، لافتا إلى أن المحطة تتكون من عنبر للتقاوي على مساحة 1225 متر مسطح، وعنبر الغربلة بمسطح 1225 متر أيضا، بالإضافة إلى مظلات معدنية، ومساحات تخزينية، وورش، و مسجد، وميزان بيسكول، ومبنى إداري على مساحة ٣٣٢ متر مسطح مكون من طابقين ومصمم بطراز معمارى مميز .

الاعتمادات المالية التنمية المحلية الهيئة العامة للطرق الهيئة العامة للطرق والكباري الطرق والكباري الشركة المنفذة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج

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