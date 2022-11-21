وكيل «تعليم الوادي الجديد» يشهد مؤتمر التغيرات المناخية للبراعم بمكتبة مصر العامة

شهد الدكتور جمال حسن وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية لبراعم مدرسة السلام الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية.



جاء ذلك بمقر مكتبة مصر العامة وبحضور مدير المكتبة الدكتور محسن عبد الوهاب وقيادات التعليم بالمحافظة والإدارة التعليمية.

وأكد الدكتور جمال أن فعاليات المؤتمر جاءت ضمن مبادرة المدرسة للتغيرات المناخية والتى تضمنت تنفيذ مجموعة من ورش العمل والبرامج الإذاعية والحلقات النقاشية لتلاميذ المدرسة بجميع الصفوف الدراسية بهدف طرح المشكلات والحلول حول التغيرات المناخية، وزيادة الوعى بالمخاطر التى تؤثر على البيئة.



وأشاد وكيل التعليم بمدى الوعى لدى التلاميذ المشاركين فى تنفيذ المؤتمر كنموذج محاكاة لمؤتمر التغيرات المناخية حيث أبدع الطلاب فى طرح العديد من المشكلات وواجبات الفرد والمجتمع تجاه كوكبنا لتقليل من مخاطر التغيرات المناخية.

وفى ختام اللقاء حرص الدكتور جمال، على تكريم جميع المشاركين بفعاليات المؤتمر من براعم المدرسة مشجعا لهم على مواصلة التميز والإبداع، موجها الشكر والتقدير لمكتبة مصر العامة لاستضافة المؤتمر وإدارة الخارجة التعليمية وإدارة المدرسة ومنسق المبادرة وفريق العمل المشارك لدعم تلاميذ المدرسة وظهورهم بالمظهر اللائق والمشرف.

وفي سياق متصل أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، مواصلة تنفيذ مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية وذلك حول موضوع الساعة التغيرات المناخية.

وتحدث وكيل التعليم بالمحافظة، عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل لإثراء الطلاب بالمعلومات اللازمة حول التغيرات المناخية وأسبابها ومخاطرها وطرق التصدي لآثارها السلبية فضلا عن زيادة الوعى لديهم بسبل مواجهتها ودور المجتمع المدني فى تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة للحد من مخاطرها.