الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل ووالده بتهمة قتل مواطن لخلافات الجيرة في سوهاج

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل ووالده بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل مواطن بأن أطلقا عليه النار من سلاح ناري في مشاجرة بينهم، بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم الشريف، وعضوية المستشارين ناجح عبد الحميد محمد وإيهاب عبد المنعم أبو سالم، بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

تعود أحداث القضية بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث، بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة.

وكشفت التحريات وقوع مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه بسبب خلافات الجيرة قاما على إثرها المتهمين بإطلاق النار على المجنى عليه مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وباتخاذ الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات سوهاج عامل السجن المؤبد قتل مواطن دار السلام رئيس المباحث

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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