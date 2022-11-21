الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 ضبط بحوزتهم 750 جرام هيدرو فى مدينة بدر

حبس متهمين
حبس متهمين
ads

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس 3 أشخاص، ضبط بحوزتهم 750 جراما من مخدر الهيدرو المخدر بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر، تمكنت من ضبط  3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة ميكروباص "أجرة" وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 750 جراما- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات جنح الشروق وبدر امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب القلق من قيود «كوفيد- 19» فى الصين

«تموين كفر الشيخ»: توريد 32 ألف طن أرز للصوامع

ساحة مصر بحي الشرق تستقبل حمام السلام خلال مرور السفن السياحية

ضبط 193 مخالفة مرورية في حملات بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

ماجد حبته

انتصار كبير للبشرية.. وتاريخى لقمة شرم الشيخ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

لواء.حمدى البطران

صلاح عبدالصبور.. ضحية التطبيع

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي