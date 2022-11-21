تجديد حبس 3 ضبط بحوزتهم 750 جرام هيدرو فى مدينة بدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس 3 أشخاص، ضبط بحوزتهم 750 جراما من مخدر الهيدرو المخدر بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة بملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر، تمكنت من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" حال استقلالهم سيارة ميكروباص "أجرة" وبحوزتهم كمية من مخدر الهيدرو وزنت 750 جراما- مبلغ مالى- عدد 3 هواتف محمولة.

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.