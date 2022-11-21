مصرع شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

لقي شابان مصرعهما، مساء أمس، إثر تعرضهما لحادث تصادم وقع بين سيارتي ملاكي ونقل، أمام المرور القديم بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، بوصول كل من "محمد صبحي سالم"، 34 عامًا، و"فارس محمد عاطف"،21 عامًا، مقيمين بالقاهرة، جثتين، وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابتهما التى أودت بوفاتهما إثر تصادم سيارتي ملاكي ونقل أمام المرور القديم بالعاشر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي صرحت بدفن الجثامين وتسليمهما لذويهما، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.