من هو مورجان فريمان الذي شارك فى افتتاحية كأس العالم؟

شارك النجم الأمريكي مورجان فريمان، في حفل افتتاح نهائيات كأس العالم "مونديال قطر 2022"، التى انطلقت اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022.

وفى هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عن النجم الأمريكي:

_ممثل أمريكي، رشح لجائزة الأوسكار عدة مرات عن أفلام منها توصيل الأنسة دايزي والخلاص من شوشناك .

_فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساند عن دوره في فيلم فتاة المليون دولار، كما ظهر في عدة أفلام منها سبعة ووانتد وبداية باتمان.

_ ولد الممثل مورغان فريمان لأسرة متواضعة الحال في مدينة ممفيس بولاية تينيسي في الأول من يونيو من العام 1937.

_انضم إلى سلاح الطيران الأمريكي بعد التخرج من المدرسة الثانوية مباشرة ومكث في الخدمة العسكرية خمس سنوات حيث عمل كاخصائي ردار قبل أن يتخصص في دراسة التمثيل بكلية لوس انجلوس.

_بعد التخرج مارس العمل المسرحي لعدة سنوات إلى أن وصل إلى مسارح برودواي في نيويورك عام 1968 حيث شارك ببطولة المسرحية الغنائية الشهيرة «هيلو دولي» التي قدمت آنذاك بطاقم كامل من الممثلين السود وقامت بدور البطولة فيها الممثلة والمغنية الأمريكية الشهيرة بيرل بيلي.

_ أما عن السينما فقد بدأ العمل بها مع حلول السبعينات.

_عام 1971 ظهر الممثل مورغان فريمان في باكورة أفلامه السينمائية وهو فيلم «من يقول إنني لا أستطيع ركوب قوس قزح؟»، إلا انه لم يقم بعد ذلك بأي دور سينمائي على مدى تسع سنوات، حيث تفرغ خلال تلك الفترة للعمل التلفزيوني والمسرحي.

_اقترن اسمه على مدى خمس سنوات ببرنامج تلفزيوني تعليمي قبل العودة إلى المسرح في طائفة منوعة من الأعمال المسرحية، كما شارك في عام 1980 ببطولة الفيلم التلفزيوني «أتيكا» المبني على قصة حقيقية تتعلق بأعمال الشغب التي وقعت في سجن أتيكا بولاية نيويورك عام 1971.