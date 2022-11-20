الأحد 20 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مفيدة شيحة: «متتخانقيش مع جوزك وهو بيتفرج على الماتشات سيبيه يعلى صوته»

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
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 قدمت الإعلامية مفيدة شيحة، عدة نصائح للسيدات للتعامل مع أزواجهن خلال فترة مباريات كأس العالم قطر 2022. 

وقالت مفيدة شيحة، خلال حلقة برنامج “الستات”، والمذاع عبر فضائية “النهار”، إنه لابد من ترك الزوج يشاهد مباريات كأس العالم، مؤكدة أن لها مكانة خاصة لدى كل شخص يعشق رياضة كرة القدم. 

وأضافت، أنه يمكن للمرأة السفر أو التسوق في أوقات المباريات، متابعة أن: "متتخانقيش مع جوزك وهو بيتفرج على الماتشات، وسيبيه يعلي صوته، ولو روحتي وواطيتي صوت التليفزيون هتحصل مشكلة". 

وأردفت: "روحي اسمع الفون بالسماعة وشغلي أغاني الفنان عمرو دياب".

تهنئ قطر بافتتاح كأس العالم

كما هنأت الشعب القطري والعربي بتنظيم دولة قطر بطولة كأس العالم 2022 في الدوحة، قائلة، إن جهودا كبيرة قدمتها دولة قطر في هذه البطولة، وأن حفل الافتتاح سيكون مبهرا بكل المقاييس. 

وأضافت، أن هذا حدث يحدث كل أربع سنوات ويستمر لمدة شهر كامل، وتنظيم رائع وشيء مبهر جدًا، لافتة إلى أنه تنطلق اليوم بطولة كأس العالم لرياضة كرة القدم المعشوقة حول العالم.

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