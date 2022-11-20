بدء تشغيل مراكز خدمة عملاء مياه الشرب بسوهاج يوميًا

أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، قرارًا بفتح أبواب جميع مراكز خدمة العملاء والتي يبلغ عددها 12 مركزًا يوميًا حتى الساعة الرابعة عصرًا تسهيلًا على المواطنين للحصول على خدماتهم.

وأوضح المحاسب أحمد عبدالحميد مدير عام مراكز خدمة العملاء، أنه تم توفير ماكينات السداد الإلكتروني "POS" بجميع مراكز خدمة العملاء والتي تمكن المواطنين من سداد المبالغ المستحقة عليهم باستخدام كروت السداد الإلكتروني، وأن تلك الماكينات تتميز بمراقبة العمليات النقدية بشكل دقيق، كما أنها تزيد من كفاءة التنظيم في المعاملات النقدية وفي إجرائها، هذا بالإضافة إلى إتاحة عرض كل العمليات التي تمت بشكل سهل ومنظم للقراءة.

ومن الجدير بالذكر أن مراكز خدمة العملاء تقدم 16 خدمة لعملائها منها خدمة التعاقد على عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحي وخدمة تغيير عداد بدل تالف أو بدل فاقد وخدمة إضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعي وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.