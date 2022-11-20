إيلون ماسك يعيد حساب ترامب على تويتر

أعلن الملياردير إيلون ماسك المالك الجديد لمنصّة تويتر، فجر الأحد عن أنه قرر تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على هذه الشبكة الاجتماعيّة، بعد حظر حسابه إثر اجتياح عدد من أنصاره مبنى الكونجرس الأمريكي في 6 يناير2021.

وجاءت نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه ماسك، لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بموافقة 51.8 في المائة، مقابل رفض 48.2 في المائة.

وكتب ماسك على حسابه الخاص في تويتر: «الجمهور قال كلمته.. ترمب سيعود»، وذلك بعد النتيجة الإيجابية لاستطلاع أطلقه ماسك من أجل اتّخاذ قرار بشأن إعادة تفعيل حساب الرئيس الأمريكي السابق، وأيّدت غالبيّة مستخدمي تويتر عودة ترمب إلى المنصّة.