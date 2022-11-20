الأحد 20 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أفيجدور ليبرمان
أفيجدور ليبرمان
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قال وزير المالية الإسرائيلي رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية.

 

وأضاف ليبرمان، في سلسلة تغريدات على “تويتر”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد سيعمل على إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية من أجل استخدام هذا الإنجاز لتغيير الائتلاف الحاكم أو إجراء انتخابات مبكرة.

 

وأشار رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" إلى أن ما نشره مجرد تقدير ولكنه قائم على أسس جيدة للغاية.

 

واعتبر أن نتنياهو "يخدع الجميع" بمن فيهم بن غفير وسموتريتش، ويسعى إلى السيطرة على عملية تعيين القضاة في المحكمة العليا وهو ما يخدم مصلحته. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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