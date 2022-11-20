اتحاد كُتاب مصر ينظم احتفالية «لبنان والإبداع العربى».. اليوم

«لبنان والإبداع العربي»، عنوان الاحتفالية التي تنظمها لجنة العلاقات العربية، باتحاد كتاب مصر، بمقره الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، وذلك في السادسة من مساء اليوم الأحد.

تقام الاحتفالية، بالتعاون مع منتدي تغريد فياض الثقافي، وحضور الكاتبة والشاعرة والمترجمة اللبنانية تغريد فياض.

يذكر أن العديد من الكُتاب والمبدعين اللبنانيين، ممن عشقوا مصر وعاشوا فيها وحققوا مجدهم وشهرتهم من خلال انطلاقهم من القاهرة من بينهم على سبيل المثال لا الحصر، جورجي زيدان، يعقوب صنوع، سليم وبشارة تكلا مؤسسا جريدة الأهرام، فاطمة اليوسف مؤسسة روزاليوسف، نجيب وشفيق متري مؤسسا دار المعارف وغيرهم الكثيرون.

عودة ليالي الرضا بقبة الغوري

في سياق متصل، يحتضن مركز إبداع قبة الغوري، بشارع الأزهر، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في الثامنة مساء اليوم أيضًا، احتفالية كبرى تحت عنوان «عودي يا ليالي الرضا»، رؤية وإخراج للفنان انتصار عبدالفتاح.

يشارك في الاحتفالية كل من: فرقة سماع للإنشاد والموسيقي الروحية، فرقة الحور، وضيف شرف الاحتفالية فرقة فلسطين للإنشاد الديني.

وتتضمن الاحتفالية باقة من أجمل ما تضمنته رحلة المقامات الروحية وفن السماع، والترانيم والإنشاد الديني، من بينها: المسك فاح، قمر سيدنا النبي، وغيرها.

الجدران ورواية التراث الإنساني بمركز محمود سعيد

وضمن برنامج احتفالية متحف الفن المصري الحديث بالإسكندرية، تعقد في الرابعة عصرًا، بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون محمود سعيد الثقافي.

تناقش الأمسية كتاب «الجدران ورواية التراث الإنسانى»، بمشاركة كل من ضيوف الصالون الدكاترة: سحر درغام الأستاذ بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية - نيفين الرفاعى الأستاذ بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد عبدالسلام، أستاذ تاريخ الفن بقسم تصوير- كلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية.

الأمن المائي المصري في مكتبة الإسكندرية

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات الاستراتيجية الحوار الأول لمنتدى "حوارات الإسكندرية" بعنوان: «الأمن المائي المصري: التهديدات والمخاطر وسبل المواجهة»، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.

يتحدث في اللقاء الفريق مهاب مميش؛ مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، وقائد القوات البحرية الأسبق، الدكتور محمد شوقي العناني؛ أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، ويدير الحوار الدكتور علي الدين هلال؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، ويختتم المنتدى فعاليته بنقاش مفتوح مع الحضور.

حفل "مولد فني" للغناء والتحطيب

وفي السابعة مساء اليوم، يعقد ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل فني وتراثي، بعنوان "مولد فني".

يتضمن الحفل فقرات متنوعة تجمع بين الغناء والتنورة والتحطيب "الرقص بالعصا" والحكي، حيث تقدم مجموعة من الأغاني التراثية وعرض تحطيب من إنتاج ورشة التحطيب ببيت السناري وعرضًا مبهرًا للتنورة، وكذلك عرض حكي يجسد بعض التجارب الحياتية باستخدام الإلقاء الذي يعبر عن الحالات الشعورية والمواقف التي يمر بها الإنسان.

يشارك في الحفل الفنان محمد بريقع؛ والممثل والحكاء أبانوب زكريا وهو حكاء وعضو بفرقة الورشة المسرحية، وكذلك الفنان عبدالحكيم الزيات.

يأتي الحفل في إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث، والحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي، وتنمية الذائقة الفنية والحسية وتعزيز المشاعر الإنسانية.

كلثوميات على مسرح معهد الموسيقى العربية

وفي الثامنة مساء، تحتضن خشبة مسرح معهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس، حفل "كلثوميات"، بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ومشاركة المطربات: رحاب مطاوع، صابرين النجيلي، وبسملة كمال.

ويتضمن الحفل باقة من أجمل ما تغنت به كوكب الشرق أم كلثوم من أغنيات، من بينها: القلب يعشق كل جميل، رق الحبيب، للصبر حدود، هذه ليلتي، لسه فاكر وغيرها.