الجمعة 18 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بقتل فتاة طعنًا بسلاح أبيض فى كرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل فتاة طعنا بسلاح أبيض، والتخلص منها في كرداسة، وتبين أن خلافات بينهما دفعته لارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

البداية بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بأرض زراعية في كرداسة. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة مصابة بطعنات ملقاة وسط أرض زراعية. 

توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

رجال المباحث القبض قتل فتاة كرداسة مديرية أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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