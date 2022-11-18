إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين في المنيا

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة، بين سيارتين على الطريق الصحراوى بالمنيا وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي شمال كمين الصفا بـ7 كيلو متر مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وانتقلت على الفور سيارت الإسعاف ورجال الأمن إلى موقع الحادث وتبين من الفحص إصابة 3 عمال وسائقين وجميعهم من أبناء محافظة سوهاج.

تم نقل المصابين للمستشقي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وكسور واشتباه إرتجاج، وتم نقل المصاب الثاني للعناية المركزة لدخوله في غيبوبة تامة، وتم التحفظ علي السيارتين.