ضبط المتهمين بالتسابق وإشغال الشماريخ أعلى «الدائري»

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم بالتسابق وإشعال الشماريخ أعلى الطريق الدائري.

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون دراجات نارية بالتسابق وإطلاق ألعاب نارية "شماريخ" حال سيرهم بالطريق الدائري.

بالانتقال والفحص تم ضبط 4 أشخاص حال استقلالهم دراجتين ناريتين وبحوزتهم "فارغ شمروخ - فرد خرطوش".

وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالاتفاق فيما بينهم بالتسابق بالدراجات النارية أعلى الطريق الدائري على النحو المشار إليه، واعترفوا بحيازتهم السلاح الناري بقصد الدفاع.