محكمة استئناف المنصورة تكرم عددًا من القضاة والعاملين

أقامت محكمة استئناف المنصورة، اليوم الخميس، حفل تكريم لعدد من القضاة الذين اكتمل عطاؤهم في العام القضائي الماضي، وممن توفي من قضاة المحكمة فضلاً عن عدد كبير من الموظفين الذين اكتمل عطاؤهم ومن الراحلين.

حضر حفل التكريم المستشار سعيد جمال البكري، رئيس محكمة استئناف المنصورة والمستشار مدحت الحسيني، رئيس المكتب الفني بالمحكمة، والمستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني وعدد من المستشارين بالمحكمة.

وخلال الحفل تم تكريم خاص لاسم المرحوم المستشار عبد الرازق محمد عبد الرحمن رئيس محكمة استئناف الاسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف المنصورة السابق والذي وافته المنية.

كما تم تكريم المستشارين البسيونى الشبراوي وصبري فتوح الجدامي، وأحمد فؤاد حامد، ومحمد عادل حسن، وأسماء المستشارين محمد شرف الدين، وأحمد الطنطاوي، ومحمد زكريا المطحنة وعبد الرحمن عمر، ومحمد المغربي.

وألقى المستشار سعيد البكري رئيس المحكمة كلمة رحب فيها بالحضور، مشيدًا بما بذله المحتفى بهم من مجهودات خلال عملهم.