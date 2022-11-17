مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-11-2022 في مصر

يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس الواجبة عليهم يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب الموقع الجغرافي لها لذا تناشد دار الافتاء المسلمون بضرورة مراعاة فروق التوقيت، وتعر ضالدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022.



مواقيت الصلاة في القاهرة



• أذان الفجر 4:50 صباحاً

• أذان الظهر 11:40 صباحاً

• أذان العصر 2:38 مساءً

• أذان المغرب 4:59 مساءً

• أذان العشاء 6:19 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية



• أذان الفجر 4:57 صباحاً

• أذان الظهر 11:45 صباحاً

• أذان العصر 2:42 مساءً

• أذان المغرب 5:02 مساءً

• أذان العشاء 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



• أذان الفجر 4:47 صباحاً

• أذان الظهر 11:36 صباحاً

• أذان العصر 2:33 مساءً

• أذان المغرب 4:54 مساءً

• أذن العشاء 6:15 مساءً



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ



• أذان الفجر 4:36 صباحاً

• أذان الظهر 11:27 صباحاً

• أذان العصر 2:30 مساءً

• أذان المغرب 4:51 مساءً

• أذان العشاء 6:10 مساءً



مواقيت الصلاة في أسوان



• أذان الفجر 5:14 صباحاً

• أذان الظهر 12:09 صباحاً

• أذان العصر 3:17 مساءً

• أذان المغرب 5:38 مساءً

• أذان العشاء 6:54 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

• أذان الفجر 4:49 صباحاً

• أذان الظهر 11:41 صباحاً

• أذان العصر 2:44 مساءً

• أذان المغرب 5:05 مساءً

• أذان العشاء 6:24 مساءً