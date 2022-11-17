الخميس 17 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17-11-2022 في مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس الواجبة عليهم يوميًا، وتختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى حسب الموقع الجغرافي لها لذا تناشد دار الافتاء المسلمون بضرورة مراعاة فروق التوقيت، وتعر ضالدستور لقرائها خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022.
 

مواقيت الصلاة في القاهرة


• أذان الفجر 4:50 صباحاً 
• أذان الظهر 11:40 صباحاً
• أذان العصر 2:38 مساءً
• أذان المغرب 4:59  مساءً
• أذان العشاء 6:19  مساءً

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مواقيت الصلاة في الإسكندرية


• أذان الفجر 4:57 صباحاً
• أذان الظهر 11:45 صباحاً
• أذان العصر 2:42 مساءً
• أذان المغرب 5:02 مساءً
• أذان العشاء 6:24 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية


• أذان الفجر 4:47 صباحاً
• أذان الظهر 11:36 صباحاً
• أذان العصر 2:33 مساءً
• أذان المغرب 4:54 مساءً
• أذن العشاء 6:15 مساءً
 

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ


• أذان الفجر 4:36 صباحاً
• أذان الظهر 11:27 صباحاً
• أذان العصر 2:30  مساءً
• أذان المغرب 4:51 مساءً
• أذان العشاء 6:10 مساءً
 

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ما الحكم الشرعى لاتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا؟.. الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة في أسوان


• أذان الفجر 5:14 صباحاً
• أذان الظهر 12:09 صباحاً
• أذان العصر 3:17 مساءً
• أذان المغرب 5:38 مساءً
• أذان العشاء 6:54 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط
• أذان الفجر 4:49 صباحاً
• أذان الظهر 11:41 صباحاً
• أذان العصر 2:44 مساءً
• أذان المغرب 5:05 مساءً
• أذان العشاء 6:24 مساءً

الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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