بأسلوب كسر الزجاج.. حبس المتهمين بسرقة محتويات سيارة بالبساتين

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بسرقة سيارة بمنطقة البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (مدير مبيعات بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى) بأنه عقب قيامه بركن السيارة "ملكه" بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر الزجاج الخلفى وسرقة مبلغ مالى من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة والسيارة الأجرة "تاكسى" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، تبين أنها (لأحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة).

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته نفى علمه بملابسات الواقعة وأقر بأن السيارة حيازة شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة)، وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما حال استقلالهما السيارة المُشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنوك وكسر الزجاج"، وبإرشادهما تم استعادة جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وتبين إنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.