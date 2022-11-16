الأربعاء 16 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار العملات فى البنك المركزى وباقى البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 16-11-2022 في بداية التعاملات البنكية اليومية، حيث ارتفع الدولار قرشين، وصعد اليورو 29 قرشًا، وحقق الدينار الكويتي ارتفاعًا 8 قروش في الشراء و6 قروش في البيع، وارتفع الريال السعودي والدرهم الإماراتي قرشا واحدا لكل منهما على حدة، وصعد الجنيه الإسترليني 24 قرشًا.

وتقدم الدستور في التقرير التالي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية في البنوك، وفق متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وسعر الصرف في 5 بنوك أخرى.

 

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أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري الأربعاء 16-11-2022

سعر الدولار اليوم: 24.39 جنيه للشراء، 24.47 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 28.95 جنيه للشراء، 29.05 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.64 جنيه للشراء، 6.66 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 6.49 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 79.26 جنيه للشراء، 79.53 للبيع.

سعر اليورو اليوم: 25.37 جنيه للشراء، 25.46 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الأربعاء 16-11-2022

البنك الأهلي المصري: 28.62 جنيه للشراء، 29.37 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 28.68 جنيه للشراء، 29.05 للبيع.

بنك مصر: 28.62 جنيه للشراء، 29.37 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 28.63 جنيه للشراء، 29.43 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الأربعاء 16-11-2022

بنك مصر: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 24.38 جنيه للشراء، 24.43 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

البنك التجاري الدولي: 24.43 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

بنك الإسكندرية: 24.41 جنيه للشراء، 24.48 للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك الأربعاء 16-11-2022

بنك مصر: 25.14 جنيه للشراء، 25.60 للبيع.

بنك الإسكندرية: 25.14 جنيه للشراء، 25.65 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 25.14 جنيه للشراء، 25.60 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 25.19 جنيه للشراء، 25.55 للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك الأربعاء 16-11-2022

البنك الأهلي المصري: 76.44 جنيه للشراء، 79.50 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

بنك الإسكندرية: 76.11 جنيه للشراء، 79.66 للبيع.

بنك مصر: 76.50 جنيه للشراء، 79.50 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 77.05 جنيه للشراء، 79.52 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

البنك الأهلي المصري: 6.64 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

بنك مصر: 6.64 جنيه للشراء، 6.65 للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي: 6.55 جنيه للشراء، 6.66 للبيع، وفق أسعار العملات.

بنك الإسكندرية: 6.63 جنيه للشراء، 6.66 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك الأربعاء 16-11-2022

بنك مصر: 6.48 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

بنك الإسكندرية: 6.46 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

البنك التجاري الدولي: 6.48 جنيه للشراء، 6.51 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 6.48 جنيه للشراء، 6.49 للبيع.

العملات أسعار العملات اليوم البنك المركزي المصري سعر الجنيه الاسترليني الدرهم الإماراتي البنك الأهلي البنوك الأربعاء 16-11-2022

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