إيطاليا تعلن المشاركة فى البعثة الأوروبية لتدريب الجيش الأوكرانى

أعلن وزير الدفاع الإيطالي، جويدو كروزيتّو، المشاركة في المهمة الأوروبية لتدريب 15 ألف جندي أوكراني والتي أعلن المجلس الأوروبي إطلاقها رسميا في وقت سابق، اليوم الثلاثاء.

وقال كروزيتّو للصحفيين، في مجلس الدفاع الأوروبي: "تحدثنا عن التدريب، حيث ستشارك إيطاليا في مهمة التدريب الأوروبية للجيش الأوكراني، لأن إيطاليا تمضي منذ أشهر في طلب ثنائي مع كييف لتدريبات محددة والتي سيتم إجراؤها في إيطاليا".

وأعلن المجلس الأوروبي إطلاق بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا (EUMAM Ukraine) لمواصلة "دعم أوكرانيا ضد الحرب الروسية".

ووفق المذكرة الصادرة في بروكسل، تهدف البعثة، التي تم الإعلان عنها رسميًا في 17 أكتوبر الماضي، إلى تعزيز القدرة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية للسماح لها بالدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وكذلك حماية السكان المدنيين.

وتتمتع البعثة بتفويض غير تنفيذي لتوفير تدريب فردي وجماعي ومتخصص لما يصل إلى 15 ألف فرد من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع متعددة في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المفترض أن تكون قواعد التدريب على أراضي ألمانيا وبولندا، بالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في إمكانية إشراك دول أخرى في تدريب التشكيلات القتالية.

يشار إلى أن العاصمة الأوكرانية ومدنا أخرى تعرضت الثلاثاء لقصف روسي هو الأول منذ منتصف أكتوبر، وذلك بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية من خيرسون في جنوب البلاد وفي خضم انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وانطلقت صافرات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا قبيل الساعة 15,30 (13,30 ت غ). وبعد دقائق، سُمع دوي انفجارات في كييف ولفيف (غرب) وخاركيف (شمال شرق).

وعقب الضربات الجوية، انقطعت الكهرباء في العديد من المناطق، وفق ما قالت السلطات الأوكرانية.

وتعود الضربات الجوية السابقة التي استهدفت العاصمة الأوكرانية إلى 10 أكتوبر و17 منه، وهي استهدفت خصوصا البنى التحتية للطاقة الأوكرانية من أجل حرمان السكان من الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء.