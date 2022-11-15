الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعصابة التنقيب عن الآثار في سوهاج

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار
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أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بمعاقبة، 3 متهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2021 بدائرة مركز جرجا عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز جرجا عن قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى منزل أحد المتهمين وبحوزتهم المعدات الخاصة بالحفر ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتم التحفظ على المعدات والأدوات الخاصة بالحفر وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج التنقيب عن الآثار القبض على المتهمين السجن المشدد 3 سنوات بالتنقيب عن الآثار بالسجن المشدد 3 سنوات غرامة 500 ألف جنيه معاقبة 3 متهمين

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