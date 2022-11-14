اصابة شخص في حادث تصادم بين سيارتين أعلى محور الأوتوستراد

أصيب شخص، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي أعلى محور الأوتوستراد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوقوع حادث تصادم أعلي محور الأوتوستراد.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة اسعاف الى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي وإصابة شخص ونقل إلى المستشفى، وفر مرتكب الحادث و تواصل قوات الأمن جهودها للبحث عنه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.