الإثنين 14 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدرجوه داخل الزراعات.. إحالة أوراق المتهمين بقتل مُزارع بسوهاج للمفتى

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، إحالة أوراق 3 أشقاء إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 17 يناير للنطق بالحكم.

كما قررت المحكمة تأجيل الحكم على المتهمة “ص.ع، 38 سنة، ربة منزل” لجلسة 17 يناير المقبل، على خلفية اتهامهم بقتل عامل انتقامًا منه بدائرة مركز جرجا.

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا في أواخر شهر يوليو الماضى، من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ من أهالى قرية "المشاودة" بدائرة المركز، بالعثور على جثة لأحد الأشخاص ملقاة في زراعات "القصب" بزمام القرية، فانتقل إلى مكان البلاغ قيادات إدارة البحث الجنائى بالمديرية، وتبين من المعاينة والفحص العثور على جثة لمزارع يدعى "م. م. "38 سنة ويقيم بقرية "المشاودة" ملقاة داخل الزراعات، وبها آثار ضربات عنيفة أدت إلى تهشم عظام الجمجمة وتم نقل الجثة إلى المستشفى لتشريحها.

وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشقاء وصديقهم، لاعتقادهم أن المجني عليه كان سببا في القبض على شقيقهم المتهم في إحدى القضايا وحبسه في شهر يونيو الماضي. وأضافت التحريات أن المتهمين استعانوا فى جريمتهم بسيدة «38 سنة» للانتقام من المجني عليه واستدرجوه من خلالها إلى مكان ارتكاب الجريمة داخل زراعات «القصب»، حيث انهالوا عليه ضربا بعصى شوم حتى هشموا رأسه وفارق الحياة. وتمكنت مباحث مركز جرجا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق.

 

 

 

 

محكمة جنايات سوهاج إحالة أوراق 3 أشقاء المفتي تأجيل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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