الإثنين 14 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد حبس «طبيب الكركمين» سنة وتغريمه 100 ألف جنيه

طبيب الكركمين
طبيب الكركمين
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أصدرت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الإثنين، حكمًا بتأييد حبس “طبيب الكركمين” سنة وغرامة 100 ألف جنيه، ومنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته هو وزوجته وأولاده الثلاثة، بعد إدانته بتهمة غسيل الأموال.

وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، في وقت سابق، برفض استئناف النيابة على حكم حبس طبيب الكركمين أحمد أبو النصر، سنتين مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه، وقبول استئنافه وتعديله من حكم حبسه عامين إلى عام.

وأحالت النيابة العامة، المتهم أحمد أبو النصر وآخر معه، في وقت سابق، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وقدمت النيابة العامة المتهم وآخر معه إلى محكمة الجُنح الاقتصادية المختصة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أحمد أبو النصر، أنشأ وأدار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ومواقع أخرى، بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب، وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.

وألقى رجال المصنفات القبض على المتهم، بعدما وردت معلومات وتحريات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميًا بـ طبيب الكركمين، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، وإعلانها عبر العديد من القنوات الفضائية؛ بقصد تحقيق أرباح مادية.

وتبين من معلومات ضباط المصنفات، أن المتهم أحمد أبو النصر، يحتفظ بأعشاب وأدوية مجهولة المصدر في الشيخ زايد، ويعلنها من خلال العديد من القنوات الإعلامية المختلفة، وتم تحرير المحضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق معه ومن ثم إحالته لـ المحاكمة.

ـ طبيب الكركمين أحمد أبو النصر الاستئناف المقدم التواصل الإجتماعى فيسبوك التصرف في أمواله النيابة العامة

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وائل لطفي

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