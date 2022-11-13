إحالة أوراق عاملين قتلا ربة منزل لسرقتها فى شبرا للمفتى

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، إحالة أوراق عاملين، في اتهامهما بقتل ربة منزل، والشروع في قتل شقيقها بشبرا الخيمة، لسرقتهما مستغلين كبر سن المجني عليهما، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 10 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16015 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1711 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد. و. ع"، 26 سنة، عامل، و"أحمد. م. ع"، 25 سنة، عامل قتلا المجنى عليها "عزيزة. س. خ"، ربة منزل، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك الغرض أدوات "كمامات، لاصق طبي، قفازات طبية"، موضوع الاتهام التالي، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجدها، وما إن ظفرا بها حتى سدد إليها المتهم الأول ضربة بيده استقرت بعينها اليسرى فسقطت أرضًا مما أدي إلى ارتطام رأسها بالأرض فأحدث بها الإصابات، وذلك تم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتلها.

وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعا فى قتل المجنى عليه "خليل. س. خ"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض الأدوات المار ذكرها بوصف الاتهام السابق، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده وما إن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بدفعه أرضًا فسقط وحال مقاومته قام المتهم الأول بتكبيل قدميه مستخدمًا أداة أخرى "حبلًا" موضوع الاتهام التالي، ثم وضع اللاصق الطبي على فمه حتى لا يستطيع الاستغاثة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصدين قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.