السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير رخصة سيارة معاقين في أسيوط

قضت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بتزوير رخصة سيارة معاقين وتغيير بياناتها، بالسجن 3 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوى وعماد فؤاد بشاي، وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية إلى ضبط سيارة ملاكي تحمل رقم "2438 ملاكي الإسكندرية قيادة "جرجس.س" وبسؤاله عن رخصة تسيير السيارة قدم رخصة تسيير منسوبة إلى وحدة مرور المنتزه بالإسكندرية ملك "جيهان . م" والتي اشتبه ضابط المرور في كونها مزورة وبالاستعلام عنها تبيّن أنها تخص "جيهان . م .إ " وإنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وعليها حظر بيع لمصلحة الجمارك وكذلك حظر قيادة لغير مالكها.

وتبين أنه غير بياناتها بأن اتفق مع آخر مجهول على تغيير البيان الخاص بأن السيارة عليها حظر جمارك ولا يقودها إلا مالكها وإنها مجهزة طبيًا.