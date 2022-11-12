ضبط 1508 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بإشراف اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1508) قضايا تموينية متنوعة من بينها ضبط (4) قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (37,065 طن "أرز أبيض، مكرونة، ملح طعام")، (436) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت (7 أطنان دقيق أبيض "عيني" - 48,943 طن "سكر حر - أرز أبيض - مكرونة - زيت طعام - أسمدة - أعلاف" - 1954 عبوة سجائر).