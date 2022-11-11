الجمعة 11 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أتموسفير

«مصر للطيران» تشارك بفعاليتين عن التنمية المستدامة فى مؤتمر المناخ «COP 27»

مصر للطيران
مصر للطيران
ads

شاركت "مصر للطيران" في فعاليات المؤتمر المناخ من خلال تقديم ندوتين بالمنطقتين الخضراء والزرقاء عن استراتيجية الشركة الوطنية وشركاتها التابعة في مجال التنمية المستدامة، وفقًا لأهداف الأمم المتحدة في هذا الإطار والالتزامات البيئية والإجراءات العالمية المتبعة في خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى مناقشة كيفية الوصول إلي صفر انبعاثات بحلول 2050.

وقال الطيار كريم جميل، رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ عن الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، خلال العرض التقديمي أن هناك تحديات تواجه صناعة النقل الجوي، مؤكدًا أهمية تسخير العلم والتكنولوجيا للمساعدة في مواجهة هذه التحديات.

وأشار جميل، إلى أهمية الحرص على تنفيذ استراتيجية "مصر للطيران" وفقًا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، مما جعلنا نضع أهدافًا طموحة مع التزام بيئي ملموس لتقليل الأثر البيئي للتشغيل، فضلاً عن السعي لتحسين استهلاك الموارد واستخدام المواد التي تمكننا من تحسين تشغيل أسطول الشركة واستهلاك الوقود وقد ساهم ذلك في تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20٪ تقريبًا، وبالتالي تقليل تأثيرنا على المناخ.

وأضاف كريم، أن الشركة تسعى إلى تحقيق هدفها بخفض الانبعاثات من خلال استكشاف الفرص المتمثلة في استخدام الوقود الحيوي وتطبيق الإجراءات العالمية المتبعة في خفض انبعاثات الكربون من الطائرات والتخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستعمال الضار بالبيئة.

COP27 استهلاك الموارد استهلاك الوقود إستراتيجية مصر للطيران التنمية المستدامة الشركة القابضة لمصر للطيران المناخ COP27 الوقود الحيوي النقل الجوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

يحدث فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

فشل جديد لـ«الإرهابية».. هاشتاج «محدش نزل» يتصدر «تويتر»

مصر تستضيف أول محادثات نووية بين روسيا وأمريكا منذ بدء حرب أوكرانيا

«دفنّاه وأخدنا عزاه».. شاب يعود إلى أسرته في المنوفية بعد شهر من «موته» (فيديو)

الأمم المتحدة: «cop 27» فرصة لتحديد الدول الأكثر احتياجًا للتمويل المناخى

وزيرة البيئة: مصر تحمل على عاتقها حماية موارد إفريقيا الطبيعية

ارتفاع أسعار الذهب 20 جنيهًا فى منتصف التعاملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

ما نجيلكمش فى ثورة (1)

حسين دعسة

ما هى الملاحظات الأساسية لنتائج «كوب 27» بالنسبة للولايات المتحدة؟

أحمد الصغير

أكذوبة الجماعة الجديدة..أن الإخوان فكرة..وأن الفكرة لا تموت!

د. بهي الدين مرسي

تصحيح مفاهيم طبية مغلوطة

فهمي عبدالسلام

إحسان عبدالقدوس وعباس صالح.. مرة أخرى

ماجد حبته

دليل التمويل المناخى العادل

د. محمد عفيفي

تاريخ العائلات المصرية

د هند جاد

السادات فى تل أبيب من 45 عامًا

صور

ندوة الشراكة من أجل الحلول القائمة على الطبيعة

ابتكار أدوات تمويل المناخ فى COP 27

حوار مفتوح حول كيفية تخزين الطاقة التكنولوجية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 14 فلسطينيًا من الضفة الغربية

تل أبيب تحذر القيادة الفلسطينية لمنعها من التحرك فى الأمم المتحدة