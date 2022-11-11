«مصر للطيران» تشارك بفعاليتين عن التنمية المستدامة فى مؤتمر المناخ «COP 27»

شاركت "مصر للطيران" في فعاليات المؤتمر المناخ من خلال تقديم ندوتين بالمنطقتين الخضراء والزرقاء عن استراتيجية الشركة الوطنية وشركاتها التابعة في مجال التنمية المستدامة، وفقًا لأهداف الأمم المتحدة في هذا الإطار والالتزامات البيئية والإجراءات العالمية المتبعة في خفض الانبعاثات، بالإضافة إلى مناقشة كيفية الوصول إلي صفر انبعاثات بحلول 2050.

وقال الطيار كريم جميل، رئيس لجنة الاستعداد والتحضير لمؤتمر تغير المناخ عن الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، خلال العرض التقديمي أن هناك تحديات تواجه صناعة النقل الجوي، مؤكدًا أهمية تسخير العلم والتكنولوجيا للمساعدة في مواجهة هذه التحديات.

وأشار جميل، إلى أهمية الحرص على تنفيذ استراتيجية "مصر للطيران" وفقًا لأهداف الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، مما جعلنا نضع أهدافًا طموحة مع التزام بيئي ملموس لتقليل الأثر البيئي للتشغيل، فضلاً عن السعي لتحسين استهلاك الموارد واستخدام المواد التي تمكننا من تحسين تشغيل أسطول الشركة واستهلاك الوقود وقد ساهم ذلك في تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20٪ تقريبًا، وبالتالي تقليل تأثيرنا على المناخ.

وأضاف كريم، أن الشركة تسعى إلى تحقيق هدفها بخفض الانبعاثات من خلال استكشاف الفرص المتمثلة في استخدام الوقود الحيوي وتطبيق الإجراءات العالمية المتبعة في خفض انبعاثات الكربون من الطائرات والتخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستعمال الضار بالبيئة.