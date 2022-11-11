ضبط سائق سرق هاتف طالب أجنبى فى التجمع الأول

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية سائقًا بالقاهرة، لسرقته هاتف أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب الخطف، بمنطقة التجمع الأول.

وكشفت الأجهزة عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من طالب يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال استقلاله إحدى سيارات تابعة لإحدى شركات نقل الركاب، للتوجه إلى محل إقامته وحال قيامه بدفع الأجرة فوجئ بقائد السيارة يقوم بخطف الهاتف المحمول الخاص به، ولاذ بالفرار بالسيارة.

كشفت التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة عن تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها بحوزة سائق، مقيم بمحافظة الفيوم، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، كما أمكن التوصل إلى تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

باتخاذ الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب الخطف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.