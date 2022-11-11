الجمعة 11 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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انطلاق النسخة الثانية من مبادرة «السعودية الخضراء» ضمن فعاليات «COP 27»

cop 27
cop 27
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انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب-27).

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان - في كلمته خلال جلسة بعنوان "عام من إطلاق المبادرة" وفقًا لقناة (الإخبارية) السعودية - إن مبادرة "السعودية الخضراء"، تأتي في نفس خط السير مع مؤتمر المناخ (كوب- 27)، لافتا إلى أن منتدى مبادرة السعودية الخضراء سيواصل الانعقاد سنويا.

وأوضح أن السعودية تمكنت من تحقيق 50% من توليد الطاقة بالمملكة، حيث تم توصيل 400 ميجا وات بتخفيض حوالي مليون طن من الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن السعودية لديها أكثر من 13 مشروعا تعمل بطاقة حوالي 11.4 جيجاوات، بإجمالي استثمارات نحو 34 مليار ريال.

وأكد وزير الطاقة السعودي أن المملكة ملتزمة بالوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، منوها إلى أن مبادرة السعودية الخضراء، تمكنت من خفض 20 مليون طن من الانبعاثات الكربونية على مدى العام الماضي، مبينا أنه خلال العام القادم ستقدم المملكة أكثر من 10 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، توفر نحو 20 جيجاوات من الطاقة للمملكة.

وشدد على التزام المملكة بمواصلة التزامها في مكافحة تأثيرات التغير المناخي، مبينا أنه خلال العام القادم سيتم تحويل إحدى محطات الطاقة من السوائل إلى الغاز؛ ما سيقلل بدوره 566 مترا مكعبا من المياه في اليوم الواحد، و3 جيجا وات من الطاقة.

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان ـ في جلسة بعنوان "عام من إطلاق المبادرة" خلال انطلاق النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، على هامش فعاليات اليوم السادس من قمة المناخ "cop 27" في مدينة شرم الشيخ ـ أن "المملكة قامت بإصلاح كل الطرق التي كانت لا تتحلى بالكفاءة المطلوبة"، وإنارتها باللمبات الموفرة للطاقة، مؤكدا مواصلة بلاده بذل المزيد من الجهود في هذا الشأن.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الأهمية القصوى للشركة الوطنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية التي أسهمت بشكل كبير في إصلاح الطرق وتوفير المياه والطاقة في المملكة، مؤكدا نجاح المملكة في خفض أكثر من مليون طن من الانبعاثات الكربونية منذ انطلاق مبادرة السعودية الخضراء.

وأضاف وزير الطاقة السعودي أن المملكة ملتزمة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، معربا عن فخره بما حققته المملكة من إنجازات للحد من تأثيرات التغيرات المناخية.

ونوه بأن المملكة ستقدم 10 مشروعات جديدة للطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل حاليا بالتعاون مع شركة أرامكو على تأسيس شركة احتجاز وتخزين الكربون.

وأكد أن المملكة لديها أقل نسبة من انبعاثات غاز الميثان في العالم، مؤكدا التزام السعودية بكل تعهداتها والإجراءات التي تعمل على الحد ومواجهة آثار التغير المناخي.

وأعلن وزير الطاقة السعودي ـ في ختام الكلمة ـ عن انطلاق خطة "الكريديت" الخاصة بالغازات الدفيئة لعام 2023 من أجل الحد من كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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وائل لطفي

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